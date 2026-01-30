ESQUÍ DE MUNTANYA
Andorra tindrà quatre representants a Boí Taüll
Andorra tindrà quatre representants a la quarta Copa del Món d’esquí de muntanya de la temporada, que es farà aquest cap de setmana a l’estació catalana de Boí Taüll, la darrera abans de l’aturada per a la celebració dels Jocs Olímpics d’hivern. Oriol Olm, Marc Casanovas, Max Palmitjavila i Lea Ancion repetiran com a esportistes seleccionats per la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) en una aturada que comptarà amb dues curses, però en només una amb representació nacional. Demà serà el torn dels relleus mixtos, sense equips participants de la FAM, i tots quatre entraran en acció diumenge amb l’esprint.