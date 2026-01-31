AUTOMOBILISME
Darrera jornada de les GSeries amb tot per decidir
Les Andbank GSeries posaran avui el punt final a l’edició del 2026 amb tot per decidir. El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa acull la darrera cita del campionat d’automobilisme sobre gel amb les quatre categories encara obertes.
El català Nil Solans arriba com a líder de la categoria Giand, la reina, després d’haver sumat dues victòries, mentre que Albert Llovera buscarà donar la sorpresa i prendre-li el títol. En Rally3, la nova categoria d’aquesta edició, Antonio Otero arriba com a líder, mentre que Mikel Azkona comanda la categoria de Kartcross. Per últim, Juan Antonio Conesa mana en side by side.