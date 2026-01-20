MOTOR SOBRE GEL
Solans, Grigera, Azcona i Roger, els noms propis
La tercera cita de les Andbank GSeries 2025-2026, disputada al Circuit Andorra-Pas de la Casa, va estar marcada per les fortes nevades i per un alt nivell competitiu en totes les disciplines. A la categoria Giand, Nil Solans va aconseguir la segona victòria de la temporada, reforçant la seva candidatura al títol, i va signar un doblet amb Jordi Gilberga, mentre que Erik Faura va completar el podi. En la nova Rally3, el jove Juan Manuel Grigera, de només 16 anys, va estrenar el seu palmarès amb una victòria al volant d’un Ford Fiesta Rally3, superant Antonio Otero, amb Gustavo Castro tercer. Entre els Kartcross, Mikel Azcona va repetir triomf i va consolidar el lideratge, amb el belga Romuald Demelenne segon i Marc Batlle tercer. Finalment, als Side by Side, José Roger va pujar al graó més alt del podi per primer cop aquesta temporada, per davant de Juan Antonio Conesa i del vigent campió, Jesús Cucharrera.