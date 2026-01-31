BÀSQUET
Arrenca l'era Tabak
El MoraBanc rep el Gran Canària a la recerca de trencar la mala dinàmica i deixar enrere les set derrotes consecutives
El MoraBanc Andorra rep aquesta tarda el Dreamland Gran Canària (19.00 hores, Pavelló Toni Martí) a la recerca de trencar ja d’una vegada per totes la mala dinàmica i deixar enrere les set derrotes consecutives en l’estrena de l’era Zan Tabak a la banqueta tricolor. Tot i que l’arribada del tècnic ha donat aire a l’equip i que l’entrenador croat va insistir ahir que “això és una marató i no pas un esprint”, la realitat és que les urgències segueixen ben vigents i l’equip necessita una victòria per fer fugir els fantasmes.
“Sempre quan arribes en una situació així et trobes gent amb la moral baixa i derrotada”
La visita del conjunt canari sembla propícia per aconseguir-ho, amb tres derrotes seguides i quatre en els cinc últims partits a l’ACB, i amb l’ambient enrarit, però també ho van semblar en el seu moment les visites del Lleida o del Breogán, i el MoraBanc no va ser capaç d’endur-se el triomf. Tot això, però, ja és aigua passada, i l’equip, amb Tabak al capdavant, només se centra a vèncer aquesta nit. El tècnic tot just ha tingut quatre entrenaments amb la plantilla i afirma que “sempre quan arribes en una situació així et trobes gent amb la moral baixa i derrotada, així que el primer que fa falta treballar és això”, i agrega que “no hi ha temps i tampoc és necessari fer gaires canvis tàctitcs, i en el cas que sí, s’han de fer durant un temps més llarg”. En aquest sentit, el nou entrenador tricolor va destacar que “hem d’utilitzar coses que ja hi són perquè per a mi ni són rares ni són dolentes, i el que hem de fer és posar èmfasi a utilitzar-les millor”.
“Hem de posar més pressió a la pilota, passar els bloquejos més durs i tenir més responsabilitat”
Qüestionat pel que l’equip ha de mostrar aquesta nit, va ser clar: “Defensa i defensa.” I va matisar que “defensa, però no inventant-ne una de nova, sinó fent millor el que ja fem”, a més de concretar que “hem de posar més pressió a la pilota, passar els bloquejos més durs i tenir més responsabilitat individual”. En aquest sentit, va manifestar que “si estem pactant de fer certes coses, intentar complir-ho el 70% o 75% de cops, no el 50% que ens està costant”, i va cloure que “intentarem simplificar coses al nivell que estem perquè la gent pugui concentrar-se més en l’execució i concentrar-se menys si he d’anar cap a l’esquerra o cap a la dreta”. Tabak també va referir-se a l’estat anímic del vestidor, i va explicar que “quan fas un canvi d’entrenador hi ha un aire positiu, no perquè jo sigui millor entrenador, però és així i passa a tots els equips”, i va detallar que “crec que en situacions així s’ha de personalitzar l’ajuda, s’ha de parlar amb ells per veure com els podem ajudar i negociar. Què vol dir això? Jo necessito això i tu allò, doncs a veure com trobem un punt mitjà”.
Preguntat per com espera ser rebut per part de l’afició, va fer broma en afirmar que “em rebran com em rebran, però espero que bé perquè encara no he fet res malament”, i va afegir que “si el públic ho considera, és el que hi ha, jo he jugat en pavellons on em xiulaven a l’escalfament o on m’aplaudien tot el partit, al final soc professional”. Per últim, va demanar a la parròquia tricolor “que estigui amb nosaltres” i va afirmar que “necessitem remar tots en la mateixa direcció, entenc que l’afició estigui frustrada, però aquí és on estem i necessitem mirar endavant”.