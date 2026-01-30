ESQUÍ ALPÍ
Simulacre d’evacuació a la pista Àliga per preparar la Copa del Món
Una desena de professionals prenen part a la prova al Tarter en un dels punts crítics del traçat
La pista Àliga del sector del Tarter de Grandvalira Resorts va acollir ahir un simulacre per posar a prova el dispositiu d’emergències de cara a la Copa del Món d’esquí alpí que se celebrarà al país del 25 de febrer a l’1 de març. En concret, la prova va constar d’una evacuació i va comptar amb una desena de professionals, incloent-hi pisters, personal mèdic i personal d’helicòpter, malgrat que durant la competició el protocol d’emergència comptarà amb una trentena de persones amb la coordinació de la responsable del dispositiu, Laura Sánchez, el director de cursa, Santi López, i la sotscap de pisters, Bibi Griera. El simulacre va fer-se a la zona baixa de la pista, en un dels punts més exigents del recorregut, i va executar-se amb èxit, evacuant l’esquiador en uns 20 minuts (s’hi han d’afegir els sis minuts de trasllat fins a l’hospital), un temps que s’ajusta als criteris que estableix la FIS.
ESPORTS
Copa del Món amb al·licients
Ivan Álvarez
El director de cursa, Santi López, va dir que “aquests exercicis són fonamentals per revisar i validar tots els procediments i per detecar possibles punts de millora”, i la responsable de l’operatiu, Laura Sánchez, va assegurar que “els simulacres permeten activar els equips, posar-los a prova i reforçar la coordinació perquè l’evacuació es faci de manera ràpida i eficient”.