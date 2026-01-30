ESQUÍ DE FONS
Recta final per a Esteve i Del Rio abans dels Jocs
L’esquiador va entrenar a Àustria i la fondista va fer-ho a la Rabassa
L’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí, amb Irineu Esteve i Gina del Rio, encara la recta final de la preparació per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo amb les darreres estades d’entrenaments abans de desplaçar-se a Pedrazzo, l’escenari on es faran les competicions d’aquesta disciplina a l’esdeveniment olímpic.
La primera a arribar a terres italianes serà Gina del Rio, que s’hi desplaçarà demà juntament amb l’staff tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb el director d’esquí de fons, Xabier del Val, el tècnic Marc Puigsubirà i l’skiman Christian Zorzi. Durant aquests darrers dies, Del Rio ha estat entrenant a la Rabassa. Esteve, en canvi, va concentrar-se a Seefeld, a Àustria, juntament amb el Team Aker des de dimarts, i està previst que viatgi cap a Pedrazzo dimarts vinent directament des de terres austríaques.
Del Rio debutarà el dia 7 amb l’esquiatló i Esteve ho farà l’endemà
L’estrena de l’esquí de fons als Jocs serà amb l’esquiatló, dissabte 7 amb Gina del Rio, i l’endemà amb Irineu Esteve.