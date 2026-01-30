Esquí i surf de neu
Andorra dona el tret de sortida als primers Mundials de 'Freeride'
L'esdeveniment comptarà amb la participació de 65 esquiadors
Els Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut han arrencat oficialment aquest divendres amb una cerimònia inaugural a l’Illa Carlemany, donant pas als primers Campionats del Món de la història sota el paraigua de la FIS. Els 65 riders que hi competiran han rebut els dorsals amb els colors dels seus països i han participat en una desfilada de banderes, en un acte que també ha comptat amb danses tradicionals, un flashmob i la presència d’autoritats com el secretari general de la FIS, Michel Vion, i el ministre de Turisme, Jordi Torres.
Marc Basco
Durant la presentació institucional, s’ha posat en valor el caràcter històric d’aquest esdeveniment, que coronarà els primers campions del món de freeride en una única jornada de competició prevista dins la finestra de l’1 al 6 de febrer, depenent de les condicions meteorològiques. El representant andorrà, Joan Aracil, ha mostrat il·lusió i ambició de cara a la prova, mentre que el CEO del FIS FWT, Nicolas Hale-Woods, ha subratllat que la cita marca un abans i un després per a una disciplina que aspira a ser olímpica.