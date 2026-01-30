ESQUÍ I SURF DE NEU
El Mundial de 'freeride' apunta a dimarts o dimecres
La primera edició de l'esdeveniment se celebrarà a Ordino Arcalís
El Campionat del Món de freeride apunta a dimarts o dimecres de la propera setmana, segons han explicat els responsables durant la presentació d'aquesta primera edició del Mundial que s'ha fet aquest migdia. La data definitiva, com passa sempre en aquest esport, es coneixerà un parell de dies abans, ja que es tenen en compte les condicions de neu i de seguretat, i malgrat la voluntat de poder fer la competició aquest diumenge, s'ha hagut de descartar. D'entre les cinc possibles ubicacions a Ordino Arcalís, la previsió és que pugui fer-se a l'Smoothy's Garden, i també hi ha l'opció del Baser Negre.
Aquesta primera edició del Campionat del Món de freeride situarà al país al mapa, i en aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que "és un honor ser la seu del primer Mundial", a més d'afegir que "s'alinea amb l'estratègia de país", mentre que el conseller de de Turisme, Dinamització i Esports del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, ha assenyalat que "Ordino Arcalís fa anys que és un referent del freeride, i rebre aquest Mundial demostra la feina feta i que tenim una gran estació". En la mateixa línia, el gerent de la Federació Andorrana d'Esquí, Carles Visa, ha posat en valor "el gran honor d'acollir un esdeveniment totalment històric", mentre que el CEO del Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods, ha afirmat que "a Ordino estem com a casa, Ordino Arcalís té unes instal·lacions que són increïbles, i Andorra ens dona una hospitalitat única", a més de cloure que "estem emocionats perquè aquest és un pas important pel freeride".
No faltarà tampoc la representació nacional amb Joan Aracil, que disputarà la competició d'esquí. Durant aquesta presentació, el rider ha declarat que "fer un Campionat del Món a Andorra és increïble" i ha agregat que "evidentment tohom vol guanyar i anirem a buscar-ho, però al final estic emocionat de poder disputar aquest primer Mundial".
Aquesta tarda, cerimònia d'inauguració a l'Illa Carlemany
A l'espera de conèixer la data definitiva de la competició, el centre comercial Illa Carlemany acollirà aquesta tarda la inauguració oficial de l'esdeveniment amb els discursos de les autoritats, entre elles el del secretari general de la FIS, Michel Vion, a més de les signatures dels diferents esportistes. Pel cap de setmana, a més, a la zona de l'Hortell a Ordino Arcalís, hi haurà un village amb diferents exposicions i actes.