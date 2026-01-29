Rescat a la neu
Simulacre d’evacuació a la pista Àliga per a la Copa del Món femenina
El dispositiu d’emergències, liderat per Protecció Civil, s’ha posat a prova amb èxit en una simulació d’accident a la zona d’Il Curvone, amb un temps d’evacuació total de 26 minuts
La pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira ha estat aquest dijous l’escenari d’un simulacre d’evacuació per accident amb l’objectiu de posar a prova l’operatiu d’emergències de cara a la Copa del Món femenina d’esquí alpí de velocitat, que tindrà lloc del 25 de febrer a l’1 de març.
L’exercici s’ha dut a terme a la part baixa de la pista, concretament al tram d’Il Curvone, un dels més exigents del recorregut, i ha implicat una desena de professionals dels diferents equips especialitzats. Durant la competició, però, el protocol mobilitzarà una trentena d’efectius, entre els quals hi haurà pisters, serveis mèdics de pistes, el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), Protecció Civil i l’equip de l’helicòpter medicalitzat.
Segons el protocol establert, els primers a actuar en cas d’accident són els pisters, que valoren la situació i activen els serveis mèdics si cal. A partir d’aquí, l’equip sanitari determina el mètode d’evacuació més adequat segons la gravetat del cas, ja sigui per pista fins al centre mèdic del sector o amb helicòpter fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Segons informa Grandvalira, el simulacre s’ha completat amb èxit i ha permès evacuar l’esquiador fictici en uns 20 minuts. En cas d’un trasllat a l’hospital, caldrien sis minuts més, assolint un temps total d’evacuació de 26 minuts, dins els estàndards exigits per la Federació Internacional d’Esquí (FIS).
El director de cursa, Santi López, ha destacat la importància de l’exercici per “revisar i validar els procediments i detectar possibles punts de millora”. En la mateixa línia, la responsable del dispositiu, Laura Sánchez, ha remarcat que els simulacres “permeten posar a prova la coordinació dels equips per garantir una resposta ràpida i eficient”.
NACIONAL
Drons que transporten fins a 100 quilos per a rescats
Tatiana Navarro