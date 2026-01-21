ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno signa el setè lloc a Saint Anton
Jordina Caminal també va entrar en zona de punts i va ser 28a
La Copa d’Europa de velocitat de Saint Anton am Arlberg (Àustria) es va tancar amb un segon i últim supergegant en què les andorranes Cande Moreno i Jordina Caminal van tornar a entrar a la zona de punts, amb una destacada setena posició de Moreno i una 28a plaça de Caminal. Moreno va signar així el segon Top 10 consecutiu en aquesta cita austríaca.
L’andorrana va acabar setena amb un temps de 57”16, a 0”88 de la vencedora, la italiana Sara Allemand (56”28), i a només 0”27 del podi, completat per Marte Monsen i Vanessa Nussbaumer. L’andorrana va mostrar regularitat, passant vuitena pel primer sector i 12a pel segon, per remuntar fins a la setena plaça final. Aquest resultat representa el sisè Top 10 de Moreno a la Copa d’Europa. Per la seva banda, Jordina Caminal va finalitzar 28a amb 58”27, a 1”99 de la guanyadora, en una cursa clarament de menys a més. Després de marcar el 39è temps al primer sector, va millorar fins al 26è al segon i va consolidar una posició dins dels punts.
Moreno és ara quarta a la general de supergegant
Amb els 36 punts sumats, Moreno en totalitza 81 i se situa quarta a la general de supergegant, mentre que Caminal suma els seus primers punts de la temporada en la disciplina. Candé té per davant Lena Wechner (Àustria), tercera amb 89 punts, segona és Marte Monsen (Noruega), amb 160 punts, i líder és Sara Allemand (Itàlia), amb 200.