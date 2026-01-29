Esquí
Andorra tanca el Trofeu Borrufa amb 6 medalles i 14 podis
La delegació andorrana es proclama guanyadora per equips amb 194 punts
Andorra ha aconseguit un total de 6 medalles en la 34a edició del Trofeu Borrufa: 1 d’or, 2 de plata i 3 de bronze, a més de 14 podis en total. L’equip Andorra 1 ha estat el gran vencedor de la classificació general per equips, amb 194 punts, superant França 1 (141) i Espanya 1 (133), mentre que Andorra 2 ha quedat en una meritòria quarta posició. Les proves de gegant U14 i U16, disputades aquest dijous al sector El Tarter de Grandvalira, han posat punt final a una edició marcada per les condicions meteorològiques adverses.
Els guardons als millors andorrans han estat per Emma Guitard i Ot Cusidó en U14, i Paula Ledesma i Aiden Grard en U16.
En la prova masculina de gegant U16, Aiden Grard i Aitor Corbalan han protagonitzat un doblet per Andorra amb primer i segon lloc, respectivament. El tercer lloc ha estat per Jules Perefarres (França). També han destacat Pol Xampeny (7è) i Thomas Breiftuss (9è).
En la categoria femenina U16, la búlgara Lilia Hadzhistoyanova s’ha endut l’or, mentre que Paula Carrascosa (Espanya) i Darcey Davies (Regne Unit) han completat el podi. L’andorrana Paula Ledesma ha quedat quarta, seguida de Júlia Capdevila (5a), Jana Ferrer (10a) i Emma Soto (11a).
En el gegant U14 femení, Emma Guitard ha estat quarta i Júlia Pifarrer sisena. En la prova masculina, Marcel Marot ha sumat un nou podi andorrà amb la cinquena plaça, amb Kim Ambor (6è) i Martí Fernández (9è) en posicions destacades.
El director de cursa, Àlex Antor, ha fet un “balanç positiu” malgrat les adversitats meteorològiques i ha agraït la tasca de tot l’equip organitzador per adaptar-se a les circumstàncies.