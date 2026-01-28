REPORTATGE
El mètode Tabak
Defensa, energia i convicció són tres dels ítems essencials del nou tècnic del MoraBanc, que arriba amb la idea de fer de l’ordre i la intensitat el camí curt cap a la permanència.
Zan Tabak no arriba al MoraBanc amb la voluntat de fer soroll, sinó amb la intenció de canviar l’aire. De renovar l’oxigen d’un equip atrapat en una dinàmica que ofegava, la del pitjor inici del club en el seu trajecte per l’ACB. “La seva energia positiva ens anirà molt bé”, va resumir el director esportiu, Francesc Solana, durant la presentació. “Necessitem millorar l’estat anímic de l’equip i dels jugadors, i la seva figura ens pot aportar el canvi de mentalitat que necessitem.” No parlava de sistemes, sinó d’ànima.
Així ho va entendre Tabak, recollint el guant des del primer moment. “Quan vius el dia a dia d’una ratxa de derrotes un equip entra en un bucle”, va explicar. I és precisament aquí on situa l’inici del seu mètode, en certa manera, el de dir no a la pissarra i potenciar el cap i les emocions. “Aportar energies noves” per alterar el ritme, trencar la inèrcia i tornar a mirar cap al futur amb certa esperança. No és una situació fàcil, va admetre, però sí una que convida a la feina: “Tenim una plantilla que pot assolir l’objectiu”, tot i que el canvi a la banqueta no li fa qüestionar el passat immediat i ho va voler deixar clar. “Fa molt temps, sí, però vaig estar amb Joan Plaza sis anys i és un gran entrenador” i hi ha “coses implantades que són bones”. Per això rebutja la temptació de començar de zero. “Si ara em tornés boig i volgués canviar-ho tot, arribaríem al març sense saber què estem fent”, va advertir. El seu full de ruta passa per aprofitar el que hi ha, fer pocs retocs i apujar el nivell allà on l’equip més ho necessita: la defensa.
“Si ara em tornés boig i volgués canviar-ho tot arribaríem al març sense saber què estem fent”
Primer, la defensa
“Parlem d’un equip que ara mateix té moltes deficiències defensives”, va dir Tabak sense embuts i sense ser només una qüestió tàctica. Per al tècnic és una conseqüència directa de l’estat mental. “Si no millorem en defensa, continuarem tenint problemes”, va insistir, vinculant-la a la confiança, a la capacitat de tornar-se a aixecar. I és que els equips de Tabak sempre han respost a aquest patró. Intensos, disciplinats, incòmodes per al rival, no especialment brillants, però sí fiables. Equips que competeixen cada possessió, que donen valor al rebot, que entenen l’ordre com una forma de resistència, tot i no voler imposar un estil immutable, però sí una exigència constant. “No es tracta tant del que fan els meus equips com del que necessita aquest equip”, va puntualitzar. Al MoraBanc, aquest mètode apunta a recuperar la solidesa perduda, a deixar de perdre partits pels detalls i a oblidar les desconnexions. El president tricolor, Gorka Aixàs, va apuntar que amb Tabak “busquem aquest petit marge, aquestes dècimes que ens falten”, i va afegir el mot clau: “Energia, frescor, aire nou, treure’ns el pes que té l’equip a sobre.” El tècnic croat no va prometre miracles i va parlar de marató, no d’esprints. De sortir “una vegada i una altra a lluitar per l’objectiu”. Sap que arriba a mitja temporada, amb el calendari corrent i el descens a l’horitzó, però també sap que una cara nova pot activar una predisposició diferent. “Els jugadors augmenten l’entusiasme”, va explicar. Sembla evident, per tant, que al primer escull, dissabte a casa contra el Gran Canària, el MoraBanc no serà, de cop, un altre equip i només pretendrà tornar a ser recognoscible. Més dur, més estable, més coherent amb el que exigeix la Lliga ACB i, sobretot, un equip que entengui que competir no és negociable.
“Tabak ens pot aportar empenta, energia, frescor, aire nou i treure’ns el pes que té l’equip a sobre”
Escola croata
POCS CANVIS. No busca revolucions ni sistemes nous, sinó fer millor el que ja existeix: menys errors i més disciplina.
ESTAT MENTAL. Per a Tabak, l’ànim condiciona el rendiment. Un equip que creu, defensa millor i és sòlid al darrere juga amb més confiança en atac.
AIXÀS SUBRATLLA QUE L'ECONOMIA DEL CLUB ÉS "IMPECABLE"
El president va negar amb contundència qualsevol irregularitat en el tracte amb els jugadors i va qualificar de “falses i profundament injustes” les afirmacions de Ferran Bassas a un altre mitjà del país, tot defensant que al jugador “se li ha complert estrictament tot el que s’havia compromès”. Pel que fa al pressupost, va reconèixer una reducció respecte a la temporada passada del 6%, de 6,3 a gairebé 6 milions, i que pot condicionar la capacitat del club per competir en el mercat de fitxatges dins l’ACB.