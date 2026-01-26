Bàsquet
El Morabanc confirma la destitució de Joan Plaza
El club ha fet fora l'entrenador català després de set derrotes seguides
El MoraBanc Andorra ha acomiadat al tècnic Joan Plaza. La derrota d'ahir a Manresa, la setena seguida, va fer que el club prengués una decisió que s'ha acabat anunciant aquest matí. L'entrenador català va arribar al club fa tot just un any (23 de gener) per substituir a Natxo Lezkano, i va salvar a l'equip sense problemes.
Enguany, ja des de l'inici de temporada, la relació amb la directiva havia estat complicada com s'ha pogut constatar amb alguns intercanvis de declaracions, i el consell d'administració ha acabat optant per fer-lo fora. En un comunicat, l'entitat ha volgut "agrair la seva professionalitat" a més de "desitjar-li molta sort en els seus futurs projectes i reptes, tant professionals com personals".
ESPORTS
Amb les hores comptades
Marc Basco
Tabak, opció per la banqueta
Tal i com havia explicat el Diari a l'edició de paper d'avui, el MoraBanc ve treballant fa dies amb una llista de possibles substituts, i la principal opció pel club és Zan Tabak, tal i com van explicar mitjans polonesos. L'ex-jugador croat és l'actual tècnic del Trefl Sopot de la lliga de Polònia.