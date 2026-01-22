FUTBOL
Marc Cardona, tercer fitxatge de l’FC Andorra
L’FC Andorra va anunciar ahir el fitxatge de Marc Cardona, que es converteix en la tercera incorporació del mercat d’hivern per al conjunt tricolor. El davanter lleidatà, de 30 anys, va rescindir al matí l’any de contracte que li restava amb la UD Las Palmas i arriba lliure per reforçar el centre de l’atac. Cardona ha tingut poc protagonisme aquesta temporada amb l’equip canari, amb només sis partits disputats entre Lliga i Copa del Rei, i el seu nom ja feia setmanes que estava sobre la taula del club andorrà en cas que pogués arribar sense cost. L’entitat aprofita així una oportunitat de mercat per incorporar un futbolista contrastat a la categoria, amb experiència en clubs com Mallorca, Eibar, Barça Atlètic i Osasuna, abans de la seva etapa a Las Palmas. Precisament, amb el conjunt canari va ser protagonista davant l’Andorra, en marcar els dos gols de la victòria en la primera temporada dels tricolors a Segona Divisió. L’arribada de Cardona comportarà, en principi, la sortida en forma de cessió d’Aitor Uzkudun.