ESQUÍ FORAPISTA
Compte enrere per al Campionat del Món FIS a Ordino Arcalís
Ordino Arcalís ja es prepara per acollir els Allianz FIS Freeride World Championships Andorra, la primera edició del Campionat del Món oficial de freeride organitzat sota el paraigua de la FIS. La cita suposa un pas històric per a aquesta disciplina i consolida l’estació andorrana com un escenari de referència internacional, gràcies a l’exigència tècnica de les seves pales i a la qualitat de la neu.
L’obertura oficial del certamen tindrà lloc divendres, a les 18.30 hores, al centre comercial Illa Carlemany amb una cerimònia inaugural que reunirà els 66 millors riders del món i comptarà amb la presència del secretari general de la FIS, Michel Vion.