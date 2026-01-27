Esquí alpí
Ordino Arcalís es prepara per acollir els primers Mundials FIS de Freeride de la història
La cerimònia inaugural tindrà lloc aquest divendres a Illa Carlemany i la competició s’obrirà entre l’1 i el 6 de febrer, segons la meteorologia
El compte enrere per als Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut ja ha començat. La competició, la primera edició dels Mundials oficials de freeride sota el paraigua de la FIS, se celebrarà a Ordino Arcalís, escenari de referència internacional per les seves condicions tècniques i la qualitat de la neu.
La cerimònia inaugural tindrà lloc divendres 30 de gener a les 18.30 h al Centre Comercial Illa Carlemany, i comptarà amb la presència dels 66 millors riders del món, així com del secretari general de la FIS, Michel Vion. L’acte inclourà la tradicional desfilada de banderes, el lliurament de dorsals, discursos institucionals i l’actuació de l’Esbart, amb un espectacle de cloenda per donar inici oficial a la cita.
El Village de l’esdeveniment s’instal·larà a la zona de l’Hortell els dies 31 de gener i 1 de febrer, i esdevindrà el centre neuràlgic del certamen amb ski test, animacions, signatures d’autògrafs i l’espectacular exhibició de highline amb Moisés Castro. A la mateixa zona es faran els podis per proclamar els primers campions del món de freeride.
També s’ha previst una festa final a la terrassa Kokoi, al peu del telecabina de Tristaina, que tancarà l’esdeveniment amb ambientació especial.
La competició tindrà lloc en una jornada única, a decidir entre l’1 i el 6 de febrer, segons les condicions meteorològiques. El dia exacte es comunicarà amb 24-48 hores d’antelació, seguint el protocol habitual de la FIS per garantir la màxima seguretat i qualitat de la neu. Els aficionats poden seguir totes les actualitzacions als canals oficials d’Ordino Arcalís i del Freeride World Tour (FWT).