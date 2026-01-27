FUTBOL
L’Andorra, amb la sensació d’haver perdut dos punts
L’empat davant l’Osca va deixar un pòsit clarament agredolç al vestidor de l’FC Andorra. El punt no va servir per apaivagar la sensació de ràbia i impotència d’un equip que va sentir que havia fet mèrits suficients per guanyar. Les dades reforcen aquesta percepció: 73% de possessió, 19 xuts i sis remats entre els pals, davant un rival que va generar perill amb comptagotes però va saber resistir. Carles Manso, el cap visible de l’staff, va admetre que “aquest punt, entre cometes, no ens val de res”, perquè la sensació és “d’haver perdut dos punts i no d’haver-ne guanyat un”. El tècnic va insistir que l’equip està fent moltes coses bé, però que continua penalitzat pels petits detalls, especialment a les àrees, on falta contundència. “Sempre hem de fer moltes coses molt bé per guanyar, i si no, no arriba”, va resumir. Tot i la frustració, el discurs no va ser derrotista. Manso va destacar la capacitat de l’equip per generar joc, el control de les transicions d’un Osca perillós i les notes positives dels nous fitxatges, Yeray i Édgar.
ESPORTS
L’FC Andorra signa l’empat i es queda a mig camí davant l’Osca (1-1)
Ivan Álvarez