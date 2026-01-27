BÀSQUET
Autoritat i caràcter
El tècnic croat Zan Tabak pren les regnes del MoraBanc fins a final de temporada després de la destitució de Plaza
Zan Tabak arriba al MoraBanc Andorra amb una etiqueta clara i assumida, la de l’autoritat, la disciplina i el caràcter. El club tricolor aposta, després de la destitució de Joan Plaza, per un entrenador de veu forta i idees definides per intentar redreçar una situació esportiva que s’ha anat complicant fins a convertir-se en la pitjor primera volta del club en l’era ACB, amb només quatre triomfs. El tècnic croat dirigirà l’equip fins a final de temporada amb la missió de recuperar solidesa, ordre i competitivitat immediata.
Tabak no és un desconegut ni a la Lliga Endesa ni als escenaris d’alta exigència. La seva trajectòria a les banquetes combina experiència com a primer entrenador i un llarg recorregut com a assistent en altres projectes de certa volada. Va iniciar la seva carrera tècnica el curs 2007-2008 al Reial Madrid, precisament com a ajudant de Joan Plaza, amb qui també va coincidir posteriorment al CB Sevilla. Anys més tard tornaria al conjunt blanc, ja sota les ordres de Pablo Laso. Com a primer entrenador ha passat, entre d’altres, pel Girona, el Baskonia, el Fuenlabrada, el Betis o el San Pablo Burgos, a més d’experiències internacionals al Maccabi Tel-Aviv i, recentment, a Polònia, a la banqueta del Trefl Sopot. També ha estat seleccionador d’Eslovàquia. El seu perfil és el d’un tècnic exigent, poc donat a les concessions i molt focalitzat en la disciplina col·lectiva, una manera d’entendre el bàsquet que encaixa amb el missatge que el MoraBanc vol enviar en aquest moment. Abans de ser entrenador, Tabak va ser un jugador de primeríssim nivell, campió de l’NBA amb els Houston Rockets el 1995 i referència del bàsquet europeu durant anys, un bagatge que reforça la seva autoritat davant del vestidor.
ESPORTS
El Morabanc confirma la destitució de Joan Plaza
Marc Basco
La destitució de Plaza
El relleu a la banqueta arriba després d’un procés de desgast que ha acabat amb la destitució de Joan Plaza. La derrota a Manresa, la setena consecutiva, va ser el punt d’inflexió definitiu. L’equip no tan sols acumulava mals resultats, sinó que transmetia una sensació d’impotència preocupant i, tot i mantenir-se encara fora de les places de descens, el MoraBanc només ha sumat quatre victòries en tota la primera volta, una xifra insuficient per sostenir el projecte. A més, a la mala dinàmica esportiva s’hi va anar afegint una relació cada cop més tensa entre Plaza i la cúpula, un distanciament que era un secret de domini públic. Les diferències de criteri, la pèrdua de confiança i el baix rendiment de diversos jugadors fitxats per ser importants van acabar de trencar l’equilibri. Les declaracions del tècnic després de Manresa, deixant la decisió en mans del club, van sonar com un comiat anunciat. Amb Tabak, el MoraBanc busca un cop de timó clar amb l’objectiu de frenar la caiguda, recuperar ordre i arribar amb vida al tram decisiu.
LA DESTITUCIÓ
- PLANIFICACIÓ. Molts dels jugadors nous i cridats a tenir un paper important a l’equip –Best, Udeze o McKoy– no han tingut el protagonisme esperat i l’equip ho està acusant.
- RESULTATS. La mala dinàmica ja era insostenible. Les set derrotes consecutives i acabar la primera volta amb només quatre victòries demanava a crits una sacsejada.
- MALA RELACIÓ. Que el fil de Plaza amb la cúpula del club s’havia trencat feia mesos no era cap secret i els missatges contradictoris entre tècnic i president ho feien palès.