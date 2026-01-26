Bàsquet

Zan Tabak, nou entrenador del MoraBanc Andorra

El club tricolor ha anunciat l'arribada del tècnic croat fins a final de curs

Zan Tabak es converteix en el nou entrenador del MoraBanc Andorra.

Zan Tabak es converteix en el nou entrenador del MoraBanc Andorra.MoraBanc Andorra

Un cop confirmada la destitució de Joan Plaza com a entrenador de l'equip després d'acumular set derrotes consecutives, el MoraBanc Andorra ha accelerat l'anunci del seu substitut. Zan Tabak, tècnic croat fins ara a les files del Trefl Sopot de la TBL de Polònia, s'ha compromès amb l'entitat tricolor fins a final de temporada i agafa el timó del conjunt presidit per Gorka Aixàs amb l'únic i dur repte de redreçar la complicada situació a la lliga i aconseguir la permanència. 

Tabak, que ja dirigirà demà a l'equip i s'estrenarà en el partit clau de dissabte al pavelló Toni Martí davant el Gran Canària, té 15 anys d'experiència a les banquetes i ha passat per Baskonia, Fuenlabrada, Betis, Burgos o Maccabi i, curiosament, va ser tècnic adjunt a Joan Plaza en la seva etapa al Reial Madrid.

