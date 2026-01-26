Bàsquet
Zan Tabak, nou entrenador del MoraBanc Andorra
El club tricolor ha anunciat l'arribada del tècnic croat fins a final de curs
Un cop confirmada la destitució de Joan Plaza com a entrenador de l'equip després d'acumular set derrotes consecutives, el MoraBanc Andorra ha accelerat l'anunci del seu substitut. Zan Tabak, tècnic croat fins ara a les files del Trefl Sopot de la TBL de Polònia, s'ha compromès amb l'entitat tricolor fins a final de temporada i agafa el timó del conjunt presidit per Gorka Aixàs amb l'únic i dur repte de redreçar la complicada situació a la lliga i aconseguir la permanència.
Marc Basco
Tabak, que ja dirigirà demà a l'equip i s'estrenarà en el partit clau de dissabte al pavelló Toni Martí davant el Gran Canària, té 15 anys d'experiència a les banquetes i ha passat per Baskonia, Fuenlabrada, Betis, Burgos o Maccabi i, curiosament, va ser tècnic adjunt a Joan Plaza en la seva etapa al Reial Madrid.