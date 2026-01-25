FUTBOL
L’FC Andorra rep l’Osca buscant la segona victòria consecutiva
Els tricolors tornen a enfrontar-se a un rival de la part baixa i volen seguir obrint forat amb els llocs de descens
L’FC Andorra rep aquesta tarda (14.00 hores, Nou Estadi de la FAF) l’Osca a la recerca de seguir obrint forat respecte a les posicions de descens. Després del triomf davant del Mirandès a domicili amb més patiment de l’esperat a la segona meitat, els tricolors buscaran el segon triomf consecutiu contra un altre rival de la part baixa, en un nou partit de quatre punts en què obtenir la victòria significarà també endur-se l’average particular i posar encara més distància respecte a les posicions de crema. Malgrat que el darrer fitxatge tricolor, Marc Cardona, va fer ja ahir el primer entrenament amb l’equip, el davanter no estarà encara disponible, al contrari d’Edgar González, que podria fer el seu debut amb la samarreta de l’FC Andorra. No hi serà tampoc Sergio Molina, titular als 22 partits de lliga disputats fins al moment, que serà baixa per sanció després de complir cicle de targetes grogues. Igual que va passar al darrer partit a casa davant de la Cultural Lleonesa, tocarà estar pendent també del terreny de joc i veure com les nevades d’ahir van deixar la gespa a Encamp, malgrat que el club s’havia preparat per evitar ensurts com en aquell duel. “Amb aquest hivern ja ens esperem de tot, nosaltres ens adaptarem i el que volem és jugar el partit”, va assenyalar el tècnic Carles Manso.
“És una molt bona oportunitat una altra vegada per intentar guanyar els tres punts”
Sobre el duel, l’entrenador va afirmar que “és una molt bona oportunitat una altra vegada contra un rival de la part baixa per intentar guanyar els tres punts i augmentar la distància amb el descens” i va agregar que “crec que ens trobarem un equip reactiu en bloc baix i hem de tenir molta cura dels petits detalls i les transicions, en la qual cosa ells són molt bons”.