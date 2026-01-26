Esquí
Anul·lada la cursa Sprint de la Copa del Món Comapedrosa Andorra per acumulació de neu
La intensa nevada ha malmès part del material ja instal·lat i ha impedit assegurar el circuit en condicions òptimes
La cursa Sprint de la Copa del Món ISMF prevista per avui a Arinsal ha estat cancel·lada a causa de la intensa nevada de les darreres hores, que ha deixat prop d’un metre de neu nova a la zona de competició. Aquesta acumulació ha fet impossible garantir la seguretat del recorregut i completar els treballs de preparació necessaris per a la prova.
La decisió s’ha pres de manera unànime en una reunió del jurat de l’esdeveniment —format per representants de la ISMF, la Federació Andorrana de Muntanyisme, el comitè local i l’estació de Pal Arinsal— davant les dificultats tècniques generades per la neu recent, que ha malmès part del material ja instal·lat i ha impedit assegurar el circuit en condicions òptimes.
Tot i que es preveu una lleu millora del temps, el marge operatiu era massa reduït per adaptar el traçat a temps i garantir els estàndards de seguretat. Per responsabilitat, l’organització ha optat per suspendre la prova, tot agraint la comprensió d’atletes, equips i col·laboradors.