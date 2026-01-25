ESQUÍ DE MUNTANYA
La vertical a Arinsal enceta la Comapedrosa Andorra
La cursa vertical encetarà la Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra, que arriba amb novetats tant en els traçats com en el programa de competició, i és que després de fer l’any passat relleus i individual, enguany hi haurà vertical i esprint. Precisament la vertical obrirà avui el foc a partir de les 10.00 hores en el cas de la cursa femenina, i les 10.40 hores en el cas de la masculina. La cursa arrencarà des de la pista de Les Marrades, i l’arribada estarà situada als peus del pic de la Capa en un traçat que comptarà amb uns 690 metres de desnivell. Per demà quedarà la modalitat esprint.