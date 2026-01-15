Competició 

La Comapedrosa Andorra arriba amb novetats als recorreguts

La 15a edició de la Copa del Món d'esquí de muntanya canviarà el circuit de la cursa vertical i comptarà amb un esprint

L'acte de presentació de la 15 edició de la comapedrosa andorrana.

Arinsal acollirà el 25 i 26 de gener la Copa del Món d'esquí de muntanya Comapedrosa Andorra, tot un clàssic que arriba a la 15a edició i que torna a aterrar al país amb novetats. La primera serà el recorregut de la cursa vertical, que es modificarà respecte a anys anteriors "per entrar de ple als estàndards de la federació internacional", i la segona serà a nivell de proves, i és que es deixa enrere l'habitual cursa individual o els relleus mixtes que van fer-se l'any passat per donar pas a l'esprint, disciplina que serà olímpica el més que ve a Milà - Cortina d'Ampezzo, i que s'està convertint poc a poc en la prova reina de l'esquí de muntanya. També hi haurà novetats en el calendari, i és que la Copa del Món es disputarà en diumenge i dilluns i no íntegrament en cap de setmana com era habitual fins ara.

Després d'haver arribat a 163 mitjans i 23 milions de persones l'any passat, la previsió es superar enguany aquestes xifres, especialment amb la cursa esprint que es podrà veure en directe a televisions espanyoles, franceses, canadenques, japoneses o xineses, a més d'una difusió a tot el continent a través d'Eurosport. A falta de tancar les inscripcions, la previsió és que participin una vuitantena d'esquiadors i esquiadores de 20 països, entre ells els referents mundials d'aquesta disciplina per preparar els Jocs Olímpics, i no faltarà la participació nacional que estarà formada per Oriol Olm, Max Palmitjavila, Marc Casanovas i Lea Ancion.

