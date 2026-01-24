FUTBOL
Dotze milions de la UEFA
Andorra va rebre 11.952.000 euros de l’organisme europeu el curs 2024-2025
Andorra va rebre 12 milions d’euros de la UEFA la temporada 2024-2025 en concepte de solidaritat (tant en l’àmbit purament federatiu com els premis obtinguts pels clubs), sent la 29a federació europea que més diners va rebre per part de l’organisme rector del futbol europeu. Segons el tancament econòmic del curs 2024-2025 de la UEFA, el futbol nacional va obtenir 11.952.000 euros de l’organisme amb seu a Nyon, gairebé set milions (6.974.000 euros) van anar directament a la federació, mentre que els cinc milions restants (4.978.000 euros) van ser per als clubs de la Lliga Multisegur que van disputar durant l’estiu del 2024 les fases prèvies de les tres competicions europees.
Entrant en els set milions d’euros que van directament a la FAF (Federació Andorrana de Futbol), la quantitat major correspon a la partida d’infraestructures, en què la federació va obtenir 4.089.000 euros per part de la UEFA que van anar destinats a la finalització de les obres del Nou Estadi de la FAF situat a Encamp a través del programa Hat-Trick, mentre que la resta, 2.885.000 euros, és la partida dintre del programa que l’organisme europeu entrega a les diferents federacions en funció del compliment de diversos objectius i programes, i en aquest cas, la FAF va aconseguir 2.885.000 euros dels tres milions possibles. La resta dels gairebé cinc milions van ser per als equips que van participar durant l’estiu en les prèvies europees, amb una xifra important (1,45 milions) per a la UE Santa Coloma després d’arribar fins al play-off de la Conference League. Aquell estiu també van jugar competicions europees Inter Escaldes (va obtenir 700.000 euros) i l’Atlètic Escaldes (va ingressar-ne 325.000).
La UEFA celebrarà el 12 de febrer a Brussel·les el 50è congrés general (l’endemà es farà també el sorteig de la Lliga de les Nacions amb Andorra entre les seleccions participants), en què se sotmetran a votació diversos aspectes econòmics, com ara el tancament de l’exercici passat i el pressupost del curs que ve (2026-2027), on l’organisme preveu augmentar els ingressos.
PLA DE LA FAF PER SALVAR LA LLIGA PER LA NEVADA
En el cas que s’acabés produint aquest canvi de terrenys de joc, la jornada de la Lliga Grup Pirineus, la segona categoria del futbol nacional, quedaria suspesa. A més, en el cas que els duels de segona previstos al Centre de Tecnificació a Ordino o al CE Francesc Vila de la Massana tampoc puguin disputar-se, aquests partits es mourien també. La FAF ja va haver de canviar fa unes setmanes els camps de competició, traslladant alguns partits de la Copa Constitució al centre esportiu d’Alàs.