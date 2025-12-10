FUTBOL
La UEFA injecta més de 325.000 euros a tres clubs
La UE, l’Inter i l’Atlètic Escaldes cobren pel pas europeu el 2024
La UEFA ha fet efectiu, o ho farà en els pròxims dies, el pagament extraordinari corresponent a les rondes europees disputades fa dues temporades, un ingrés habitual que arriba entre 18 i 24 mesos després dels partits. Així, la UE Santa Coloma és el club de la Lliga Multisegur Assegurances més beneficiat, ja que percebrà 206.000 euros per les quatre eliminatòries jugades l’estiu del 2024.
Aquell recorregut la va portar a superar el Ballkani kosovar a la Champions, caure davant el Midtjylland i, posteriorment, disputar una ronda d’Europa League –en què va ser eliminada pel RFS letó– i una de Conference, davant el Víkingur islandès. La quantitat servirà, en part, per reduir el deute pendent amb la CASS. Per part seva, l’Inter Escaldes també rep més de 80.000 euros pel pas per la Conference League, en què va eliminar el Velez Mostar abans de caure davant l’AEK d’Atenes. L’Atlètic Escaldes completa la llista amb 39.219 euros, corresponents a l’eliminació a la primera prèvia davant el Dudelange 91.