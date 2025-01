Andorra clou un Borrufa de rècord

Andorra va tancar per la porta gran la 33a edició del Trofeu Borrufa adjudicant-se la classificació per equips amb el conjunt Andorra 1, sumant un total de 14 medalles i 17 podis (al Borrufa les posicions de podi arriben fins a la cinquena). A més, Max Black va confirmar-se com l’esquiador més destacat de la delegació nacional i va sumar el seu quart or en les quatre curses que va disputar al llarg de la setmana. En total, els joves esquiadors sub 16 i sub 14 de la FAE van completar la participació al Borrufa amb vuit ors, quatre plates i dos bronzes.

Max Black i Etna Pou a la cerimònia de cloenda del Borrufa, celebrada ahir.Fernando Galindo

L’última jornada de competició celebrada ahir amb els gegants sub 16 i sub 14 va traduir-se en cinc metalls més per Andorra, amb tres ors, una plata i un bronze. El principal protagonista va ser Max Black, que va imposar-se al gegant sub 16 completant així un podi històric amb quatre medalles d’or en les quatre curses disputades. A més, va estar acompanyat al podi per Èric Guimerà i Max Figueredo, quart i cinquè, respectivament. Al gegant sub 16 femení també va arribar un triomf nacional gràcies a Etna Pou, que va penjar-se el seu tercer or en quatre proves, mentre que Andorra va pujar també al lloc més alt del podi del gegant sub 14 masculí gràcies a Thomas Breitfuss en una cursa que també va tenir la plata de Pol Xampeny. Per últim, Paula Ledesma va aconseguir l’última medalla de la delegació amb el bronze del gegant sub 14 femení. A la classificació per equips, Andorra 1 va dominar amb contundència amb 324 punts, superant així la Gran Bretanya 1 (193 punts) i França 1 (192 punts).

La 33a edició del Trofeu Borrufa va posar el punt final a la tarda amb la cerimònia de cloenda a la plaça Major d’Ordino on van premiar-se els vencedors de l’última jornada i els vencedors absoluts. A més, també van rebre els seus guardons Paula Ledesma i Thomas Breitfuss (sub 14) i Etna Pou i Max Black (sub 16) com a millors andorrans d’aquesta edició.