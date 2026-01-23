Hivern
Pal Arinsal acull la 15a Comapedrosa Andorra, Copa del Món d’Esquí de Muntanya
La competició reunirà més de 100 corredors de 20 països, entre els quals hi haurà figures com Oriol Cardona, aspirant a medalla olímpica, i joves talents com Maria Costa i Ot Ferrer
Aquest cap de setmana, l’estació de Pal Arinsal serà l’escenari de la 15a Comapedrosa Andorra, puntuable per a la Copa del Món ISMF d’Esquí de Muntanya. La competició torna al sector Arinsal, amb condicions de neu excel·lents gràcies a les darreres precipitacions.
ESPORTS
La Comapedrosa Andorra arriba amb novetats als recorreguts
Marc Basco
El diumenge 25 tindrà lloc la Vertical Race, una de les proves més emblemàtiques, amb sortida a la pista Les Marrades i un ascens de 690 metres fins als peus del pic de la Capa. El dilluns 26 se celebrarà la Sprint Race, l’última d’aquesta modalitat abans dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina, convertint-la en una cita especialment rellevant per als esportistes.
La Comapedrosa Andorra reunirà més de 100 corredors de 20 països, entre els quals hi haurà figures com Oriol Cardona, aspirant a medalla olímpica, i joves talents com Maria Costa i Ot Ferrer. Per part d’Andorra, hi participaran Max Palmitjavila, Marc Casanovas, Oriol Olm i Lea Ancion.
Com a novetat, l’esdeveniment recupera la retransmissió en directe a través de canals com Eurosport, RTVE, 3CAT, Olympic Channel i RTVA, entre d’altres. A més, els espectadors podran adquirir un forfet especial per accedir a les zones de competició i gaudir de l’espectacle en directe.
Amb aquesta edició, la Comapedrosa Andorra es consolida com una de les cites més destacades del circuit mundial i reforça la posició d’Andorra com a referent en l’organització d’esdeveniments esportius d’hivern.