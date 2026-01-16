Esquí paralpí
Roger Puig, desè al supergegant de Saalbach
L'esquiador d'Andorra suma 26 punts i manté la vuitena posició a la classificació general
L’esquiador andorrà de paralpí Roger Puig ha acabat desè al supergegant de la Copa del Món disputat a Saalbach, sumant 26 punts i mantenint la vuitena posició a la classificació general de la disciplina amb 316 punts.
Puig ha completat una baixada sòlida en una pista molt gelada. És el seu 26è Top 10 a la Copa del Món. La victòria ha estat per al canadenc Alexis Guimond. Demà disputarà un nou supergegant a Saalbach, abans de traslladar-se a Feldberg (Alemanya) per dos eslàloms.
ESPORTS
Vuitè lloc de Roger Puig al segon descens a Saalbach
Redacció