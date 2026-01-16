ESQUÍ DE MUNTANYA
Comapedrosa preolímpica
El circuit mundial aterra per 15a vegada al país en una edició marcada per la proximitat de l’estrena als Jocs, i pels canvis
Andorra rebrà per 15a vegada la Copa del Món d’esquí de muntanya el diumenge 25 i dilluns 26 de gener amb Arinsal com a epicentre en una prova que enguany vindrà marcada per la proximitat amb els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo –on l’skimo s’estrenarà com a disciplina olímpica– i pels canvis en el programa de competició i en els traçats de les curses, que mantindran, però, l’estació d’Arinsal com a epicentre de la competició, després que l’any passat el temps obligués a portar la competició al sector de Pal per primer cop. A falta de les inscripcions definitives, la previsió de l’organització és que una vuitantena d’esquiadors i esquiadores de 20 països (inclosos Oriol Olm, Max Palmitjavila, Marc Casanovas i Lea Ancion com a representants nacionals) siguin al Principat per disputar les curses verticals i esprint, la majoria d’ells olímpics, en el que serà per a molts d’ells un dels darrers testos abans dels Jocs. I és per això que el director general de la Copa del Món, David Hidalgo, va explicar que “quan s’acosta un esdeveniment d’aquesta magnitud, les últimes proves sempre serveixen de termòmetre”, a més d’agregar que “això dona un interès afegit a una prova que ja de per si és espectacular”. De fet, l’any passat la Comapedrosa Andorra va tenir repercussió a 163 mitjans i va arribar a 23 milions de persones, i la previsió és superar aquestes xifres, ja que les proves s’emetran a Eurosport i altres televisions arreu d’Europa, i també de més enllà del continent en canals xinesos, japonesos o canadencs, fet que comportarà, segons Hidalgo, “una cobertura pràcticament universal” que farà que “no hi haurà cap racó del món que no tingui ocasió de rebre un impacte sobre la prova”.
Aquesta proximitat dels Jocs ha fet que l’organització hagi optat per canviar les modalitats habituals, i enguany es disputarà per segona vegada al país una cursa d’esprint, ja que aquesta serà una de les dues proves que es faran a Milà (l’altra és el relleu mixt, que es va fer a la Comapedrosa Andorra de l’any passat), que és on la gran majoria d’esportistes s’estan centrant durant els últims anys. Enguany no hi haurà tampoc la cursa individual, que durant els últims anys es marcava com a objectiu fer el cim del Comapedrosa, i es canviarà per una vertical, que ja s’havia disputat anteriorment, i que tornarà en aquesta edició però amb variacions al recorregut per tal de canviar la zona de l’arribada i que coincideixi amb la de l’esprint, i que es desenvolupi totalment per les pistes de l’estació, amb sortida des de Les Marrades i arribada als peus del pic de la Capa amb un circuit de gairebé 690 metres de desnivell que, malgrat canviar, seguirà sent un dels millors de la Copa del Món.
20A POSICIÓ D'ANCION I 29A DE PALMITJAVILA A COURCHEVEL
A més, Oriol Olm va ser 35è i Marc Casanovas 57è, sense passar cap dels dos el tall de la qualificació. Els quatre disputaran avui la vertical.