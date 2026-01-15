FUTBOL
Alende classifica l’Andorra per a ‘semis’
Un gol al minut 92 del central gallec dona el triomf als tricolors davant de l’Europa a domicili
L’FC Andorra va classificar-se ahir per a les semifinals de la Copa Catalunya després de derrotar l’Europa a domicili per 2-3 gràcies a un gol gairebé a l’última jugada del partit. Els tricolors van sortir disposats a encarrilar ben ràpid l’eliminatòria i en 18 minuts ja guanyaven per 0-2 gràcies a les dianes de Yeray Cabanzón, que va trigar només nou minuts a fer el seu primer gol com a jugador de l’Andorra i que va deixar bones sensacions, i Cerdà. Encara abans del descans, un gol d’Àlex Pla després d’una errada de Bomba va fer l’1-2 amb un xut en què Ratti hauria pogut fer més, i tot just a l’inici de segona meitat, els catalans van empatar el duel gràcies a Jordi Cano, que va aprofitar també una acció en què el porter tricolor no va estar gens encertat. El 2-2 va donar força a l’Europa, que va anar a buscar el tercer, i va tenir ocasions per fer-lo, però també les van tenir els tricolors, amb un tir d’Uzkudun o una centrada que Minsu no va poder enganxar pels pèls. I quan tothom ja pensava en qui hauria de llançar els penals, Alende va aprofitar una centrada que va passejar-se per tota l’àrea europeista, per fer el 2-3 al 92. Però el final boig no va quedar-se aquí, i és que a l’última jugada del partit, Ratti va redimir-se del seu mal partit fins al moment i va evitar el que hauria tornat a estar l’empat de l’Europa amb una mà espectacular. L’acció va seguir i va acabar amb gol d’Àlex Cano, però l’àrbitre va anular-la per una clara falta del porter local sobre el tricolor. L’FC Andorra espera ara rival per a les semifinals, entre Barça Atlètic, Nàstic i Sabadell.
Els tricolors s’enfrontaran a Barça Atlètic, Nàstic o sabadell
Antal marxarà
Qui no va ser ahir a Barelona és el central Antal Yaakobishvili, que abandonarà el club. De fet, Yeray va portar el dorsal 12 que fins ara duia el central cedit pel Girona. El club català i els tricolors trencaran l’acord de cessió i el defensa buscarà destí lluny del Principat per guanyar-se els minuts que no ha tingut aquí. De fet, en aquesta mitja temporada Antal ha jugat tot just cinc minuts, amb dos complets a la Copa del Rei, i tres estonetes a la lliga amb 62 minuts en total.