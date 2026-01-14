TENNIS

Vicky Jiménez cau eliminada a Austràlia

La tennista andorrana ha caigut a la segona eliminatòria de la prèvia davant de la xinesa Lin Zhu

Vicky Jiménez Kasintseva ha caigut eliminada a la fase prèvia de l'Open d'Austràlia després de perdre a la segona ronda davant de la xinesa Lin Zhu per 1-6 i 2-6. La tennista tricolor ha tingut un mal dia, i no ha tingut pràcticament cap opció davant de l'actual número 163 del món (Jiménez és 114a al rànquing de la WTA).

Així doncs, la tennista no disputarà per segona vegada el quadre principal d'un Grand Slam després d'haver-ho aconseguit per primera vegada l'any passat a l'US Open.

