TENNIS
Vicky Jiménez cau eliminada a Austràlia
La tennista andorrana ha caigut a la segona eliminatòria de la prèvia davant de la xinesa Lin Zhu
Vicky Jiménez Kasintseva ha caigut eliminada a la fase prèvia de l'Open d'Austràlia després de perdre a la segona ronda davant de la xinesa Lin Zhu per 1-6 i 2-6. La tennista tricolor ha tingut un mal dia, i no ha tingut pràcticament cap opció davant de l'actual número 163 del món (Jiménez és 114a al rànquing de la WTA).
ESPORTS
Vicky Jiménez supera la primera prèvia a Austràlia
Redacció
Així doncs, la tennista no disputarà per segona vegada el quadre principal d'un Grand Slam després d'haver-ho aconseguit per primera vegada l'any passat a l'US Open.