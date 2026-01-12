TENNIS

Vicky Jiménez supera la primera prèvia a Austràlia

La tennista s'ha imposat a Kayla Cross en tres sets

Vicky Jiménez Kasintseva, en un duel anterior.

Redacció

Vicky Jiménez ha encetat el seu camí a la prèvia de l'Open d'Austràlia derrotant a la canadenca Kayla Cross, número 198 del món, en tres sets (4-6, 6-4 i 7-5). Malgrat arrencar perdent la primera mànega, la tennista tricolor ha tret després la seva millor versió per superar la primera eliminatòria a Melbourne.

Jiménez haurà de superar dues rondes més per entrar per segona vegada al quadre principal d'un Grand Slam. La seva rival a la segona eliminatòria serà la xinesa Lin Zhu.

