Esquí alpí
Íria Medina, 15ª al gegant FIS de Sestriere
L’atleta afronta demà una nova oportunitat al segon gegant FIS
Després del dia de descans de diumenge, Íria Medina ha tornat avui a la competició amb el primer gegant FIS del Gran Premi Itàlia, disputat a la mateixa pista on divendres i dissabte havia participat a les Copes d’Europa. En una cursa amb molts abandonaments (DNFs), l’esquiadora andorrana ha signat una meritòria 15a posició amb un temps final de 2.10.89, a 2.06 de la guanyadora, la suïssa Lara Baumann (2.08.83).
Medina ha completat la primera mànega amb una bona esquiada, tot i una errada a la part baixa del mur que l’ha situat provisionalment 16a a 1,19 segons de la líder. A la segona mànega, ha marcat el 18è temps, quedant-se a 1,31 segons, per acabar remuntant una posició i tancar la prova en 15a posició.
L’entrenador Ibon Mintegui ha valorat així la jornada: “A la primera ha esquiat bé però ha comès una errada a la part baixa del mur. A la segona mànega no hem connectat bé, no hem interpretat massa bé la part del mur, però demà tenim una altra carrera i una altra oportunitat, i anem, com sempre, a per totes”. Demà se celebra el segon gegant FIS, també a la mateixa pista.