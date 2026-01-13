ESQUÍ ALPÍ

La Copa del Món del Tarter tindrà una tercera cursa per recuperar la de Zauchensee

El supergegant ajornat diumenge a Àustria es disputarà a Andorra i hi haurà tres proves en total

Cande Moreno, en una cursa de la Copa del Món

Cande Moreno, en una cursa de la Copa del Món

La Copa del Món d'esquí alpí de Soldeu i el Tarter tindrà finalment tres curses i no dues com estava previst. I és que Andorra era una de les cites de reserva per si es cancel·lava alguna de les proves de velocitat  del circuit femení, i el supergegant que es va haver de suspendre diumenge a Zauchensee, Àustria, se celebrarà finalment a la pista Àliga.

Així doncs, el programa de competició arrencarà amb els dos entrenaments de descens el dimecres 25 i dijous 26 de febrer, el divendres 27 hi haurà el descens de la Copa del Món, i el dissabte 28 i diumenge 1 de març es faran dos supergegants.

