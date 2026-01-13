ESQUÍ ALPÍ
La Copa del Món del Tarter tindrà una tercera cursa per recuperar la de Zauchensee
El supergegant ajornat diumenge a Àustria es disputarà a Andorra i hi haurà tres proves en total
La Copa del Món d'esquí alpí de Soldeu i el Tarter tindrà finalment tres curses i no dues com estava previst. I és que Andorra era una de les cites de reserva per si es cancel·lava alguna de les proves de velocitat del circuit femení, i el supergegant que es va haver de suspendre diumenge a Zauchensee, Àustria, se celebrarà finalment a la pista Àliga.
Així doncs, el programa de competició arrencarà amb els dos entrenaments de descens el dimecres 25 i dijous 26 de febrer, el divendres 27 hi haurà el descens de la Copa del Món, i el dissabte 28 i diumenge 1 de març es faran dos supergegants.
