ESQUÍ ALPÍ
Les entrades de la Copa del Món tindran un preu de deu euros
Fins als 12 anys l’accés serà gratuït, però dels tres als dotze s’haurà de reservar seient
Les entrades per gaudir de la Copa del Món femenina d’esquí alpí al Tarter el 28 de febrer i l’1 de març tindran un cost de deu euros al dia. El comitè organitzador va anunciar ahir l’inici de la venda de tiquets per a la competició i el preu serà la meitat que durant l’última visita del circuit mundial el 2024, quan el preu per dia va ser de 20 euros. El programa de competició preveu un descens per dissabte 28 de febrer i un supergegant per diumenge 1 de març. A més, divendres 27 de febrer és la data de reserva per encabir possibles curses que s’hagin hagut de suspendre al llarg del calendari del circuit mundial. L’accés a la Copa del Món serà lliure i l’entrada donarà dret a tenir un seient a la graderia a la pista Avet del Tarter. La compra s’ha de fer al lloc web de Grandvalira i els joves de fins a 12 anys tindran accés gratuït, tot i que dels tres als dotze anys serà necessari reservar entrada, i tampoc tindrà cap cost accedir a la graderia durant els dos dies d’entrenaments de descens.
L’organització de la Copa del Món també posarà a disposició de les persones amb diversitat funcional un nombre limitat de places. Aquells que hi estiguin interessats les hauran de demanar a través del correu acces4all@setap365.com de manera totalment gratuïta i únicament es podran obtenir per aquesta via.
Com és habitual, a més, la Copa del Món tindrà un vessant solidari, i és que l’organització de l’esdeveniment destinarà el 25% de la recaptació de cada entrada a una entitat sense ànim de lucre. El 2024 es va escollir Assandca i per a la pròxima edició els beneficis aniran destinats a Atida (Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra), entitat sense ànim de lucre que dona suport a les persones trasplantades i promou la donació d’òrgans. Els fons es destinaran a accions de sensibilització sobre la importància de la donació d’òrgans al país.
D’altra banda, Íria Medina va finalitzar en novena posició al segon gegant FIS disputat a Thurn (Àustria). L’esquiadora va cloure a 1”91 de la vencedora, la corredora local Elisabeth Kucera.