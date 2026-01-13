BÀSQUET

Castañeda estarà tres mesos de baixa

El jugador del MoraBanc Andorra pateix una ruptura als als músculs isquiotibials de la cama dreta

Redacció
Andorra la Vella

Xavier Castañeda estarà tres mesos de baixa després de la lesió que va fer-se diumenge al partit contra el Reial Madrid. El jugador del MoraBanc Andorra va deixar el parquet a l'últim quart del duel contra el conjunt blanc després en impactar a terra, i les proves mèdiques han confirmat una ruptura als músculs isquiotibials de la cama dreta que el tindrà tres mesos fora de combat.

