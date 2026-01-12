BÀSQUET
Amb la mel als llavis
El MoraBanc frega la gesta davant del Madrid però acaba patint la cinquena derrota consecutiva al tram final
Per guanyar un transatlàntic com al Madrid ha d’anar tot bé durant 40 minuts, i que ells no tinguin el dia. I el MoraBanc va complir aquesta casuística durant bona part del partit d’ahir, però les errades puntuals al tram final el van acabar condemnant. Pèrdues incomprensibles, poca esma per moments en la lluita pel rebot o desencert des del tir lliure van impedir que els tricolors guanyessin l’imperi blanc i acabessin caient per 85-90. Això, pel que fa a les coses controlables i que depenen d’un mateix. Després n’hi ha d’altres que no es poden controlar, com l’arbitratge, que ahir va treure completament de polleguera els de Joan Plaza. Amb jugades dubtoses caient gairebé en totes les circumstàncies cap al mateix cantó, i desesperant la parròquia present al Pavelló Toni Martí, que va animar-se amb el clàssic “Así, así, gana el Madrid”. I és que l’estadística és clara i demostra que el Madrid va fer 20 tirs lliures al darrer quart. Però malgrat això, Scariolo i uns quants jugadors protestaven com si els hi anés la vida, com aquell que sembla estar acostumat a tenir carta blanca. Al final, però, entre àrbitres i errades pròpies totalment evitables, l’equip va acabar caient i es manté amb una victòria de marge sobre el descens gràcies a la derrota, encara gràcies, del Burgos davant de la Penya.
Però més enllà de donar la cara, una de les millors notícies del partit d’ahir, a banda d’aspectes purament esportius, va ser la comunió amb l’afició. Perquè després d’alguns dies amb nervis, amb xiulets a l’equip o amb gent inclús desfilant abans del descans, la realitat és que ahir tothom va estar amb l’equip des del primer fins a l’últim moment, un fet que serà més que necessari per acabar assolint l’objectiu final. La mala notícia, en canvi, va ser la lesió de Castañeda, que va fer una primera part de somni i que va haver de deixar el parquet abans d’hora a la segona meitat. El nord-americà va fer-se una punxada a l’isquiotibial, i no pinta bé, just quan començava a demostrar del que és capaç i s’havia posat el públic a la butxaca amb les seves espectaculars accions ofensives.
Que el MoraBanc està en línia ascendent des de fa setmanes en el joc és evident. El problema, tanmateix, és que al final són cinc derrotes seguides. I ben segur que jugant així les victòries acabaran arribant, però cada partit comença a ser gairebé una final a la recerca dels vuit triomfs que resten per arribar a la màgica xifra de 12 que asseguri seguir una temporada més a l’ACB. I la primera oportunitat per fer-ho arriba ben d’hora, dissabte a casa contra el Breogán.
VESTIDOR
JOAN PLAZA. L'entrenador del MoraBanc va afirmar que està “cansat de donar bona imatge i perdre, necessitem guanyar” i va remarcar que “ells han fet 20 tirs lliures a l’últim quart”.