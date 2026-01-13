Esquí alpí

Carla Mijares queda fora de la Copa del Món nocturna de Flachau per una caiguda

La cursa ha estat especialment exigent, amb moltes caigudes i abandonaments

Carla Mijares, durant el reconeixement de pista previ a Flachau.

Carla Mijares, durant el reconeixement de pista previ a Flachau.Agence Zoom

Carla Mijares no ha pogut completar la primera mànega de l’eslàlom de la Copa del Món nocturna de Flachau (Àustria), disputat aquest vespre. L’esquiadora d'Andorra ha caigut al primer mur de la baixada, en enganxar-se amb una porta i caure d’esquena. Afortunadament, no ha patit cap conseqüència física.

La cursa ha estat especialment exigent, amb moltes caigudes i abandonaments. De les 76 participants, només 47 han completat la primera mànega. El tall per entrar a la segona ha quedat fixat en els +4.18 de Noa Szollos (Israel).

