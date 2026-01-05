ESQUÍ ALPÌ
Mijares es queda a un pas dels punts
L’andorrana acaba en la 41a plaça a Kranjska Gora, a només només 0,77 segons del top-30
Carla Mijares va finalitzar en la 41a posició a la Copa del Món d’eslàlom de Kranjska Gora (Eslovènia), quedant-se a només 0,77 segons d’entrar entre les 30 primeres i sumar nous punts al circuit mundial. L’andorrana, que competia amb el dorsal 52, no va poder accedir a la segona mànega en una cursa molt exigent, marcada per la dificultat del traçat i per un elevat nombre d’abandonaments.
“Estem animats, perquè amb una mànega lluny del seu nivell ens hem quedat prop dels punts”
Mijares va completar la primera baixada amb un temps de 54”50, situant-se a 4”26 segons del millor registre, que en aquesta mànega inicial va marcar la suïssa Camille Rast amb 50”24. El tall per accedir a la zona de punts el va establir la italiana Emilia Mondinelli, 30a, amb 53”73, a 3”49 de Rast. En total, fins a 25 esquiadores no van poder finalitzar la primera mànega, fet que va evidenciar la duresa de la cursa. La baixada de l’andorrana va anar clarament de menys a més. Al primer sector va passar amb el 57è temps (+0”73), mentre que al segon va marcar el 52è registre (+1”65). Tot i això, Mijares va mostrar una bona capacitat de reacció a la part final del traçat, recuperant posicions amb un 35è temps al tercer sector (+0”94) i un notable 19è temps al quart i últim sector (+0”94), fet que va confirmar la seva solidesa en el tram decisiu. El seu entrenador, Josh Alayrach, va valorar la cursa amb optimisme malgrat el resultat: “Estem animats, simplement avui [per ahir] no li ha sortit el seu esquí”. El tècnic va explicar que “fa una errada a la part de dalt en què es deixa moltíssim temps i no acaba de recuperar-se a nivell gestual”, però va insistir que l’actuació deixava lectures positives. “Al final és un altre aprenentatge. Aquesta cursa ens reforça en la línia de treball que estem seguint”, va afirmar. Alayrach també va posar l’accent en el marge de millora i en la proximitat als objectius: “Ens ho agafem amb més ganes perquè amb una mànega lluny del nostre nivell i poc neta ens quedem a 0,77 segons” i, a més, va concloure amb un missatge de continuïtat: “Estem molt motivats, i hem de continuar treballant com ho estem fent”.
“No li ha sortit el seu esquí. Ha fet una errada a la part de dalt i ja no ha pogut recuperar”
Propera cursa, Flachau
La pròxima cita de la Copa del Món per a Carla Mijares queda fixada per al dimarts dia 13 a Flachau (Àustria), en una cursa nocturna. Posteriorment, el calendari inclourà les proves de Spindleruv Mlyn (25 de gener) i Åre (15 de març), abans de la disputa de l’eslàlom femení als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà i Cortina d’Ampezzo, previst per al 18 de febrer.