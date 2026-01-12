Nou fixatge
L'FC Andorra incorpora a Edgar González
És un central que arriba cedit per l'Almeria fins a final de temporada
L'FC Andorra ha confirmat la incorporació del central Edgar González, que arribarà cedit per part de l'Almeria fins a final de temporada. El defensa de 28 anys va néixer a Sallent, i compta amb una àmplia experiència tant a Primera com a Segona Divisió espanyola, on ha disputat 87 i 70 duels respectivament. Format al futbol base de l'Espanyol i el Cornellà, la seva explosió va arribar al Betis. Posteriorment va signar per l'Almeria, on va jugar un curs a Primera i un a Segona, i a principi d'aquesta campanya va anar cedit al Hajduk Split, on no ha tingut gaire protagonisme.
Edgar González és la segona incorporació dels tricolors en aquest mercat d'hivern després de l'arribada del migcampista Yeray Cabanzón com a cedit pel Racing de Santander.
Ivan Álvarez