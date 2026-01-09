Nou fitxatge

L'FC Andorra oficialitza l'arribada com a cedit de Yeray Cabanzón

El club tricolor es guarda una opció de compra no obligatòria a executar el mes de juny

Yeray Cabanzón amb la camiseta del Ràcing de Santander, de la segona divisió espanyola. 

Yeray Cabanzón amb la camiseta del Ràcing de Santander, de la segona divisió espanyola. Juan Manuel Serrano Arce

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

L’FC Andorra ha fet oficial la incorporació de Yeray Cabanzón com a reforç per a la segona part de la temporada. El club tricolor i el Racing de Santander han arribat a un acord per a la cessió de l’extrem càntabre fins a final de curs, amb una opció de compra no obligatòria que es podrà executar el proper mes de juny. Yeray, de 22 anys, és un futbolista format íntegrament a les categories inferiors del Racing, club amb el qual ha disputat la primera meitat de la present temporada i és un futbolista desequilibrant, amb capacitat per jugar a banda i també per dins, i arriba a Andorra amb l’objectiu d’aportar profunditat, talent ofensiu i verticalitat en un tram de curs clau per a l’equip. Curiosament, Cabanzón va disputar uns minuts en la victòria tricolor al Sardinero fa uns mesos i, fins i tot, ja va trepitjar el Nou Estadi de la FAF com a rival, al seu pas per la Ponferradina. Al conjunt del Bierzo hi va jugar una temporada i mitja, convertint-se en una peça important d’un equip que va acabar enfrontant-se a l’Andorra en la final del play-off d’ascens a Segona Divisió del passat mes de juny.

