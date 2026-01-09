Nou fitxatge
L'FC Andorra oficialitza l'arribada com a cedit de Yeray Cabanzón
El club tricolor es guarda una opció de compra no obligatòria a executar el mes de juny
L’FC Andorra ha fet oficial la incorporació de Yeray Cabanzón com a reforç per a la segona part de la temporada. El club tricolor i el Racing de Santander han arribat a un acord per a la cessió de l’extrem càntabre fins a final de curs, amb una opció de compra no obligatòria que es podrà executar el proper mes de juny. Yeray, de 22 anys, és un futbolista format íntegrament a les categories inferiors del Racing, club amb el qual ha disputat la primera meitat de la present temporada i és un futbolista desequilibrant, amb capacitat per jugar a banda i també per dins, i arriba a Andorra amb l’objectiu d’aportar profunditat, talent ofensiu i verticalitat en un tram de curs clau per a l’equip. Curiosament, Cabanzón va disputar uns minuts en la victòria tricolor al Sardinero fa uns mesos i, fins i tot, ja va trepitjar el Nou Estadi de la FAF com a rival, al seu pas per la Ponferradina. Al conjunt del Bierzo hi va jugar una temporada i mitja, convertint-se en una peça important d’un equip que va acabar enfrontant-se a l’Andorra en la final del play-off d’ascens a Segona Divisió del passat mes de juny.