FUTBOL
Un punt de pic i pala (1-1)
L’FC Andorra rescata un empat davant la Cultural en un partit marcat pel fred i la neu
La neu va voler ser protagonista abans que la pilota i durant hores, aficionats, empleats del club i voluntaris van treballar a dojo per rescatar un partit sepultat sota gairebé trenta centímetres de blanc. Quan la gespa va tornar a respirar, encara dura, irregular i amb clapes gelades, el futbol va arribar amb retard, però amb aquella solemnitat estranya que només tenen els dies salvats a última hora. En aquest context, l’FC Andorra va empatar davant la Cultural Lleonesa (1-1) en un partit que, sobretot per la segona part, va deixar la sensació clara que els tricolors van fer prou mèrits per endur-se molt més. Potser pel fred, potser per la interrupció del ritme natural de la jornada, l’Andorra va començar amb el fre de mà posat. La Cultural va avisar primer amb una ocasió de Lucas Ribeiro i, sense necessitat de gaire elaboració, va trobar el premi aviat. Abans del primer quart d’hora, una centrada de Thiago Ojeda va acabar als peus de Luis Chacón, que amb una rematada forçada però efectiva va enredar Yaakobishvili i va clavar una plantofada inesperada (0-1). Els tricolors van assumir el comandament territorial i van recuperar possessió i metres, però el control era més estadístic que real. Davant, la Cultural es va ordenar amb disciplina, sense fissures, tancant espais i convidant l’Andorra a tocar sense profunditat. Sobre una gespa poc agraïda, filar jugades era una tasca feixuga. Un xut molt desviat de Sergio Molina i dues aproximacions de Lautaro –la més clara, una rematada de cap a centrada de Manu Nieto que va marxar llepant el pal– van ser les úniques espurnes abans del descans, massa poc per desfer el nus que proposava l’equip de Ziganda.
La segona part, però, va ser una altra història. L’staff interí, amb Carles Manso al capdavant, va llegir bé el partit i va sacsejar-lo amb un triple canvi: Marc Domènech, Cerdà i Olabarrieta van entrar al camp i l’escenari va girar com un mitjó. L’Andorra va començar a jugar més alt, amb més ritme i, sobretot, amb decisió. La Cultu va quedar encaixonada i el partit es va disputar en una sola direcció. Les ocasions van arribar. Lautaro va topar amb el pal, Villahermosa també, en una seqüència que semblava un avís persistent del que havia de venir. El gol de l’empat va acabar caient al 58’: centrada d’Olabarrieta, rebuig curt de la defensa lleonesa i pilota morta perquè Cerdà, amb un xut sec i precís, superés Edgar (1-1). Premi a una segona part molt més ambiciosa, però curta pels mèrits.
REPORTATGE
L’FC Andorra-Cultural va començar molt abans del xiulet inicial. Ho va fer, primer, de matinada, sota una nevada intensa que va deixar el Nou Estadi de la FAF cobert amb gairebé 30 centímetres de neu i amb el partit seriosament amenaçat. La prèvia no va ser tàctica ni futbolística, sinó humana. Treballadors del club, aficionats, voluntaris i personal de manteniment van convertir l’estadi en un formiguer, armats amb pales, escombres i una dosi enorme de paciència des de primera hora del matí.
Durant hores, la feina va ser constant i silenciosa, trencada només pel soroll de les màquines llevaneu que ajudaven a obrir passadissos i netejar les zones tècniques. En paral·lel, Gerard Piqué va fer una crida a les xarxes socials per demanar suport, i la resposta no es va fer esperar. Més mans, més empenta i la mateixa idea al cap: salvar un partit. Amb el pas del temps, la gespa va anar reapareixent i l’escenari va canviar. Allò que al matí semblava impossible es va acabar fent realitat gràcies a un esforç col·lectiu exemplar.