REPORTATGE
Un partit salvat a cop de pala
Els treballadors del club, aficionats, voluntaris i personal de manteniment van aconseguir retirar gairebé 30 centímetres de neu que cobrien el Nou Estadi de la FAF
L’FC Andorra-Cultural va començar molt abans del xiulet inicial. Ho va fer, primer, de matinada, sota una nevada intensa que va deixar el Nou Estadi de la FAF cobert amb gairebé 30 centímetres de neu i amb el partit seriosament amenaçat. La prèvia no va ser tàctica ni futbolística, sinó humana. Treballadors del club, aficionats, voluntaris i personal de manteniment van convertir l’estadi en un formiguer, armats amb pales, escombres i una dosi enorme de paciència des de primera hora del matí.
Durant hores, la feina va ser constant i silenciosa, trencada només pel soroll de les màquines llevaneu que ajudaven a obrir passadissos i netejar les zones tècniques. En paral·lel, Gerard Piqué va fer una crida a les xarxes socials per demanar suport, i la resposta no es va fer esperar. Més mans, més empenta i la mateixa idea al cap: salvar un partit. Amb el pas del temps, la gespa va anar reapareixent i l’escenari va canviar. Allò que al matí semblava impossible es va acabar fent realitat gràcies a un esforç col·lectiu exemplar.