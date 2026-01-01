Abandonament
Irineu Esteve deixa el Tour de Ski per considerar que no es troba en condicions per competir
Ha pres la decisió després del mal resultat obtingut a la prova del matí, en què ha quedat 74è
L'esquiador andorrà de fons Irineu Esteve, ha pres una decisió ferma: deixar el Tour de Ski que s'està celebrant a Itàlia i en el qual estava competint aquests dies, arran de la decepció en la prova que ha tingut lloc aquest matí i en la qual ha quedat el 74è i que corresponia al quart dia de competició. Després de la cursa, l'esquiador ha reconegut el malestar amb el resultat obtingut, afirmant que havia estat una de les jornades "més dures" de la seva trajectòria, tant a escala física com mental i també ha afegit que "el cos no tira i no sabem què necessita".