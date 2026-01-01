Esquí de fons
Irineu Esteve, 74è als 20 km persecució de Toblach al quart dia del Tour de Ski
L'andorrà ha reconegut que ha estat una de les jornades "més dures" de la seva trajectòria i ha admés que l'equip no aconsegueix trobar les sensacions òptimes
Irineu Esteve ha finalitzat en la 74a posició a la prova de 20 km persecució en estil clàssic disputada aquest dimarts a Toblach-Dobbiaco (Itàlia), en el marc de la quarta jornada del Tour de Ski. Amb un temps de 49.22,4, l’andorrà ha estat 73è en l’acumulat, a 6.33 minuts del líder actual del Tour, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, que suma 1h19.31.
Després de la cursa, Esteve ha reconegut que ha estat una de les jornades “més dures” de la seva trajectòria, tant a nivell físic com mental, i ha admès que l’equip no aconsegueix trobar les sensacions òptimes: “El cos no tira i no sabem què necessita”, ha dit, agraint el suport de tot l’entorn que l’acompanya en aquest moment complicat de la temporada.