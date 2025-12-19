Reconeixement
La Nit de l’Esport reparteix 59.000 euros en premis
La gala, celebrada al Pavelló Toni Martí amb un miler d’assistents, posa en valor l’esport nacional i els Jocs dels Petits Estats
El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha celebrat aquest vespre al Pavelló Toni Martí una nova edició de la Nit de l’Esport, recuperada l’any passat, amb l’objectiu de reconèixer els millors esportistes de la temporada 2024-2025 i posar en valor l’esport andorrà. La gala ha reunit prop d’un miler d’assistents i ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. L’acte ha estat conduït pel presentador català Quim Masferrer i ha comptat amb el patrocini d’Andbank i Andorra Telecom, així com la col·laboració d’RTVA i el BC MoraBanc Andorra.
Durant la seva intervenció, el cap de Govern ha destacat que l’esport és un pilar fonamental en la construcció de la societat, més enllà de la vessant física, i ha reiterat que el suport a l’esport és una prioritat per a l’Executiu com a eina d’inclusió, educació i salut. En el marc de la gala s’han lliurat els premis als millors esportistes de la temporada, amb una dotació total de 59.000 euros. Els guardonats han estat Mònica Dòria (25.000 euros), Gina del Rio (10.000 euros), Joan Verdú (8.500 euros), Irineu Esteve (8.500 euros) i Roger Puig (7.000 euros). Mònica Bonell ha subratllat que la Nit de l’Esport és un reconeixement col·lectiu a totes les persones que fan possible que l’esport sigui un pilar sòlid del país, des de la base fins a l’alt nivell.
La gala també ha tingut un protagonisme especial pels Jocs dels Petits Estats d’Europa, celebrats a Andorra el mes de maig, considerats l’esdeveniment esportiu de l’any. En aquest context, s’ha reconegut l’actuació dels 154 esportistes de la delegació andorrana que van aconseguir 38 medalles, així com l’esforç de federacions, clubs, tècnics i voluntaris. A més, s’ha homenatjat els esportistes del programa ARA que han posat fi a la seva trajectòria competitiva aquest 2025, els millors esportistes federats de la temporada, dirigents esportius amb una llarga trajectòria i persones i entitats que impulsen o han impulsat l’esport al Principat, tant en l’àmbit individual com col·lectiu, consolidant així una nit de reconeixement global a l’esport andorrà.