L'humorista Quim Masferrer conduirà la Nit de l'Espot
La cerimònia tindrà lloc el 19 de desembre al Pavelló Toni Martí
L’humorista i presentador català, Quim Masferrer, conegut pel programa El Foraster, serà l’encarregat de conduir la segona edició de la Nit de l’Esport, que se celebrarà el pròxim 19 de desembre a les 19 hores al Pavelló Toni Martí. L’esdeveniment, organitzat per la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports, vol retre homenatge als esportistes andorrans i posar en valor la seva tasca amb una gala oberta al públic.
La cerimònia permetrà lliurar els premis als millors esportistes ARA de la temporada 2024-2025, així com reconeixements a figures destacades i persones que han dedicat la seva trajectòria a l’esport al Principat.
La gala compta amb el patrocini d’Andbank i Andorra Telecom, i les entrades es poden adquirir en línia de manera gratuïta.
Redacció