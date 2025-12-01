Cerimònia

L'humorista Quim Masferrer conduirà la Nit de l'Espot

La cerimònia tindrà lloc el 19 de desembre al Pavelló Toni Martí

Cartell de la Nit de l'Esport.

Cartell de la Nit de l'Esport.SFGA

Redacció
Andorra la Vella

L’humorista i presentador català, Quim Masferrer, conegut pel programa El Foraster, serà l’encarregat de conduir la segona edició de la Nit de l’Esport, que se celebrarà el pròxim 19 de desembre a les 19 hores al Pavelló Toni Martí. L’esdeveniment, organitzat per la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports, vol retre homenatge als esportistes andorrans i posar en valor la seva tasca amb una gala oberta al públic.

La cerimònia permetrà lliurar els premis als millors esportistes ARA de la temporada 2024-2025, així com reconeixements a figures destacades i persones que han dedicat la seva trajectòria a l’esport al Principat.

La gala compta amb el patrocini d’Andbank i Andorra Telecom, i les entrades es poden adquirir en línia de manera gratuïta.

