Esquí alpí
Jordina Caminal debuta a la Copa d’Europa amb un 12è lloc a St. Moritz
L’andorrana suma 22 punts, millora el rànquing FIS i se situa 12a a la general de velocitat
L’estació suïssa de St. Moritz ha acollit aquest dimecres la primera cursa de la temporada per a Jordina Caminal, que ha signat una bona actuació entrant a la zona de punts amb una 12a posició al descens de la Copa d’Europa. Aquest resultat li permet sumar 22 punts i situar-se també en 12a posició a la general de velocitat del circuit continental, a més de millorar els seus punts FIS.
Caminal ha aturat el cronòmetre en 1.34.16, a 1.07 segons de la vencedora, l’austríaca :1.33.09. El podi l’han completat la suïssa Stefanie Grob, que s'ha quedat a 0,08 dècimes i la noruega Inni Holm Wembstad, a mig minut. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 5, ha anat de menys a més en una cursa marcada pels canvis de condicions de la pista: 35a al primer sector, 12a al segon, 7a al tercer i 17a al quart, fins acabar 12a a meta.
Amb aquest resultat, Caminal ha registrat 35.47 punts FIS, millorant clarament els 45.78 que tenia fins ara. Després d’una pretemporada curta pels problemes d’esquena, l’esquiadora ha destacat les bones sensacions mostrades als entrenaments previs i ha reconegut que, tot i el bon debut, vol ser més ambiciosa. La competició continuarà demà amb un segon descens, en què Jordina Caminal sortirà amb el dorsal 2 amb l’objectiu de seguir progressant.