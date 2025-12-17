Ciclisme
Andorra viurà una etapa íntegra de La Vuelta 2026
El Principat acollirà la quarta jornada el 25 d'agost, amb sortida i arribada a la capital
La Vuelta 2026 tornarà a situar Andorra al centre del ciclisme mundial amb una etapa íntegra al Principat el 25 d’agost, quarta jornada de la cursa i primera gran etapa de muntanya. Seran 104,9 quilòmetres curts però molt durs, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un fet inèdit a la història de la ronda.
El recorregut inclourà els ascensos a Envalira, Beixalís, Ordino i la Comella, abans d’un descens final cap a la capital. La Vuelta 2026 tindrà 21 etapes i 3.275 quilòmetres per quatre països, amb inici a Mònaco i final a Granada.
Marc Basco