Esquí paralpí
Roger Puig torna al Top-10 a la Copa del Món a Santa Caterina
L'esquiador andorrà suma 29 punts més i puja fins als 127 a la general, on ocupa provisionalment la 6a posició
L’esquiador andorrà Roger Puig ha aconseguit una meritòria 9a posició al Descens de Copa del Món de Santa Caterina. Malgrat la nevada i la poca visibilitat, Puig ha mostrat determinació i velocitat, amb parcials destacats en els primers sectors i una punta de 119 quilòmetres per hora. Un petit error al mur final l’ha allunyat del Top-5, però ha assegurat un nou Top-10, el 22è de la seva trajectòria. Puig suma 29 punts més i puja fins als 127 a la general, on ocupa provisionalment la 6a posició.